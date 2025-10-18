İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirik

    Region
    • 18 oktyabr, 2025
    • 13:56
    XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirik

    Ermənistan yaxın həftələr və aylarda Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında, eləcə də sərhədin açılmasında irəliləyişə ümid edir.

    "Report"un xəbər verdiyi kimi, bu barədə Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "Deutsche Welle"yə müsahibəsində bildirib.

    "Bizim Türkiyə ilə bir çox səviyyələrdə çox yaxşı dialoqlarımız var: liderlər, xarici işlər nazirləri, xüsusi nümayəndələr və texniki qruplar... Hesab edirəm ki, yaxın həftələr və aylarda biz bu istiqamətdə olduqca hiss olunan irəliləyişə nail olacağıq", - deyə o bildirib.

    Ararat Mirzoyan Türkiyə-Ermənistan münasibətləri İrəvan
    Мирзоян: Надеемся на прогресс в установлении дипотношений с Турцией в ближайшие месяцы

    Son xəbərlər

    13:56

    XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirik

    Region
    13:44

    "Neftçi" klubu Vensan Abubakarı transfer etdiyini açıqlayıb

    Futbol
    13:41

    ADB Türk İnvestisiya Fondu ilə layihələrin birgə maliyyələşdirilməsinə hazırdır

    Maliyyə
    13:33

    Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıb

    Biznes
    13:31

    Ermənistan müxalifəti hakimiyyəti inzibati resurslardan istifadə etməkdə ittiham edib

    Region
    13:27

    ASCO gəmilərinin iştirakı ilə "Neptun" qurğusunun yedəklənməsi əməliyyatı başlayıb

    İnfrastruktur
    13:27

    Kiyevin hərbi rəhbəri: Paytaxta təcili enerji dəstəyi lazımdır

    Digər ölkələr
    13:24
    Foto

    Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılır

    Mədəniyyət siyasəti
    13:18

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 5 % azaldıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti