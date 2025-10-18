XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirik
Region
- 18 oktyabr, 2025
- 13:56
Ermənistan yaxın həftələr və aylarda Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında, eləcə də sərhədin açılmasında irəliləyişə ümid edir.
"Report"un xəbər verdiyi kimi, bu barədə Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan "Deutsche Welle"yə müsahibəsində bildirib.
"Bizim Türkiyə ilə bir çox səviyyələrdə çox yaxşı dialoqlarımız var: liderlər, xarici işlər nazirləri, xüsusi nümayəndələr və texniki qruplar... Hesab edirəm ki, yaxın həftələr və aylarda biz bu istiqamətdə olduqca hiss olunan irəliləyişə nail olacağıq", - deyə o bildirib.
Son xəbərlər
13:56
XİN rəhbəri: Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında irəliləyişə ümid edirikRegion
13:44
"Neftçi" klubu Vensan Abubakarı transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
13:41
ADB Türk İnvestisiya Fondu ilə layihələrin birgə maliyyələşdirilməsinə hazırdırMaliyyə
13:33
Azərbaycan şirkətlərinin yaxın 5 ildə inkişafını proqnozlaşdırdığı sahələr açıqlanıbBiznes
13:31
Ermənistan müxalifəti hakimiyyəti inzibati resurslardan istifadə etməkdə ittiham edibRegion
13:27
ASCO gəmilərinin iştirakı ilə "Neptun" qurğusunun yedəklənməsi əməliyyatı başlayıbİnfrastruktur
13:27
Kiyevin hərbi rəhbəri: Paytaxta təcili enerji dəstəyi lazımdırDigər ölkələr
13:24
Foto
Ordubadda abidələrin inventarizasiyası aparılırMədəniyyət siyasəti
13:18