Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности
- 23 октября, 2025
- 15:58
Министр иностранных дел Армения Арарат Мирзоян и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудили региональные реалии, включая реализацию соглашений, достигнутых в Вашингтоне.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД Армении.
Встреча состоялась в рамках визита Мирзояна во Францию. Они провели обмен мнениями о проводимой работе по дальнейшему углублению стратегических отношений, а также о расширении партнерства Армения-ЕС.
Собеседники также обсудили инициативы по обеспечению эффективного взаимодействия на многосторонних площадках и в форматах.
Обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая эффективные механизмы борьбы с гидридными угрозами, а также события на Ближнем Востоке.
