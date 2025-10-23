Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности

    В регионе
    • 23 октября, 2025
    • 15:58
    Мирзоян и Барро обсудили вашингтонские договоренности

    Министр иностранных дел Армения Арарат Мирзоян и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудили региональные реалии, включая реализацию соглашений, достигнутых в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД Армении.

    Встреча состоялась в рамках визита Мирзояна во Францию. Они провели обмен мнениями о проводимой работе по дальнейшему углублению стратегических отношений, а также о расширении партнерства Армения-ЕС.

    Собеседники также обсудили инициативы по обеспечению эффективного взаимодействия на многосторонних площадках и в форматах.

    Обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес, включая эффективные механизмы борьбы с гидридными угрозами, а также события на Ближнем Востоке.

