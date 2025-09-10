Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуре
В регионе
- 10 сентября, 2025
- 17:27
Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Ереван проводит обсуждения с американскими партнерами по инфраструктурным проектам, в частности железнодорожным.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Мирзоян заявил в парламенте.
По его словам, продолжаются обсуждения с американскими партнерами, в частности, "по совместным железнодорожным и другим инфраструктурным проектам".
Касаясь переговоров с Азербайджаном по делимитации и демаркации, Мирзоян подчеркнул, что "могут быть новости в процессе демаркации границы".
Последние новости
17:49
Россия и Иран обсудили строительство ж/д Решт-АстараИнфраструктура
17:49
Экс-глава Верховного суда Сушила Карки может возглавить временное правительство НепалаДругие страны
17:47
Премьер Армении: Есть силы, которые хотят разрушить мир с БакуВ регионе
17:43
Пашинян: Расходы на оборону Армении в будущем году будут ниже 2025 годаВ регионе
17:40
Правые и левые радикалы в Европарламенте вновь собираются требовать отставки фон дер ЛяйенДругие страны
17:27
Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуреВ регионе
17:21
В Литве на заправке взорвались вагоны с газомДругие
17:16
Хикмет Гаджиев и Кристофер Ландау обсудили отношения Азербайджана и СШАВнешняя политика
17:13