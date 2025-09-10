ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Мирзоян: Армения обсуждает с США проекты по ж/д инфраструктуре

    В регионе
    • 10 сентября, 2025
    • 17:27
    Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил, что Ереван проводит обсуждения с американскими партнерами по инфраструктурным проектам, в частности железнодорожным.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Мирзоян заявил в парламенте.

    По его словам, продолжаются обсуждения с американскими партнерами, в частности, "по совместным железнодорожным и другим инфраструктурным проектам".

    Касаясь переговоров с Азербайджаном по делимитации и демаркации, Мирзоян подчеркнул, что "могут быть новости в процессе демаркации границы".

    Mirzoyan: Ermənistan ABŞ ilə dəmiryol infrastrukturu layihələrini müzakirə edir

    Лента новостей