Mirzoyan: Ermənistan ABŞ ilə dəmiryol infrastrukturu layihələrini müzakirə edir
Region
- 10 sentyabr, 2025
- 17:35
İrəvan ABŞ tərəfdaşları ilə infrastruktur, xüsusilə, dəmiryol layihələri üzrə müzakirələr aparır.
"Report"un erməni KİV-lərinə istinadən məlumatına görə, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan parlamentdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ-dən olan tərəfdaşlar ilə, xüsusilə, "birgə dəmiryol və digər infrastruktur layihələri" üzrə müzakirələr davam edir.
Azərbaycanla delimitasiya və demarkasiya üzrə danışıqlara toxunan A.Mirzoyan vurğulayıb ki, sərhədlərin demarkasiyası prosesində xəbərlər ola bilər.
Son xəbərlər
17:57
Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajıİnfrastruktur
17:55
Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirirİnfrastruktur
17:54
Foto
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"Fərdi
17:51
Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr varRegion
17:44
Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunubHadisə
17:43
"Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürübFutbol
17:42
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirirEnergetika
17:38
Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıbRegion
17:37