    Мирзоян: Армения и Азербайджан прилагают усилия для полной нормализации отношений

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 13:44
    Армения и Азербайджан заключили мир и теперь прилагают усилия для полной нормализации отношений.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках 4-й Министерской конференции по феминистской дипломатии во Франции.

    "Уже всем известно, что мы установили мир с Азербайджаном. Сейчас обе страны прилагают больше усилий для полной нормализации отношений. Таким образом, параллельно с усилиями правительства, направленными на подписание официальных соглашений и разработку конкретных решений, существует также большая необходимость в примирении обществ", - отметил он.

    Ermənistan XİN rəhbəri: Artıq hamıya məlumdur ki, Azərbaycanla sülh qurmuşuq
    Mirzoyan: Armenia and Azerbaijan making efforts toward full normalization of relations

