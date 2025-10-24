Мирзоян: Армения и Азербайджан прилагают усилия для полной нормализации отношений

Армения и Азербайджан заключили мир и теперь прилагают усилия для полной нормализации отношений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе панельной дискуссии, состоявшейся в рамках 4-й Министерской конференции по феминистской дипломатии во Франции.

"Уже всем известно, что мы установили мир с Азербайджаном. Сейчас обе страны прилагают больше усилий для полной нормализации отношений. Таким образом, параллельно с усилиями правительства, направленными на подписание официальных соглашений и разработку конкретных решений, существует также большая необходимость в примирении обществ", - отметил он.