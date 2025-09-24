Мирзиёев: Ташкент выступает за трансформацию и расширение СБ ООН

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 00:56
    Узбекистан выступает за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН для более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами.

    Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Мы высоко ценим усилия генерального секретаря Антониу Гутерриша по сохранению ООН как главной платформы для достижения компромиссных решений сложных и острых глобальных вопросов. В связи с этим полностью поддерживаем инициативы ООН-80. Наряду с этим выступаем за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами, защиты интересов развивающихся государств", - сказал узбекистанский лидер.

    Он добавил, что Ташкент готов внести свой вклад в укрепление диалога между народами, культурами и цивилизациями, достижение целей человечества.

    Шавкат Мирзиёев 80-я сессия Генассамблеи ООН

