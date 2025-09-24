Мирзиёев: Ташкент выступает за трансформацию и расширение СБ ООН

Узбекистан выступает за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН для более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами.

Как передает Report, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы высоко ценим усилия генерального секретаря Антониу Гутерриша по сохранению ООН как главной платформы для достижения компромиссных решений сложных и острых глобальных вопросов. В связи с этим полностью поддерживаем инициативы ООН-80. Наряду с этим выступаем за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами, защиты интересов развивающихся государств", - сказал узбекистанский лидер.

Он добавил, что Ташкент готов внести свой вклад в укрепление диалога между народами, культурами и цивилизациями, достижение целей человечества.