İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Mirziyoyev: Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

    Region
    • 24 sentyabr, 2025
    • 01:47
    Mirziyoyev: Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

    Özbəkistan müasir çağırışlar və təhdidlərə qarşı daha effektiv mübarizəyə imkan verməsi baxımından BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinin genişləndirilməsini dəstəkləyir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev BMT Baş Assambleyasının 80-cı sessiyasının ümumi siyasi müzakirəsində çıxışı zamanı bildirib.

    "Biz Baş katib Antoniu Quterreşin BMT-ni mürəkkəb və kəskin qlobal məsələlər üzrə kompromis qərarların əldə edilməsi üçün əsas platforma kimi qorumaq səylərini yüksək qiymətləndiririk. Müasir çağırış və təhdidlərlə daha səmərəli mübarizə aparmaq, inkişaf etməkdə olan dövlətlərin maraqlarını qorumaq məqsədilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinin transformasiyası və genişləndirilməsini də dəstəkləyirik", - deyə Ş. Mirziyoyev bildirib.

    O, Daşkəndin xalqlar, mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında dialoqu gücləndirməyə, bəşəriyyətin məqsədlərinə çatmağa öz töhfəsini verməyə hazır olduğunu əlavə edib.

    BMT Daşkənd Şavkat Mirziyoyev
    Мирзиёев: Ташкент выступает за трансформацию и расширение СБ ООН

    Son xəbərlər

    02:54

    Türkiyənin Balıkesir vilayətində zəlzələ baş verib

    Region
    02:33
    Foto

    Ceyhun Bayramov avstriyalı həmkarını sülh quruculuğu barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    02:14

    Ermənistanın qərbində icma rəhbəri güllələnib

    Region
    02:08
    Foto

    Nyu-Yorkda Azərbaycan–İsveçrə əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    01:53
    Foto

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nyu-Yorkdakı Müasir İncəsənət Muzeyində olublar

    Mədəniyyət siyasəti
    01:47

    Mirziyoyev: Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

    Region
    01:21
    Foto

    Azərbaycanla Cibuti arasında Nyu-Yorkda viza ilə bağlı saziş imzalanıb

    Xarici siyasət
    01:14

    "Avroüçlük" İranı MAQATE-nin bütün nüvə obyektlərinə girişinə icazə verməyə çağırıb

    Region
    01:01
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında Aleksandr Stubb ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti