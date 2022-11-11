Мирзиёев: Нужно скоординировать усилия для решения актуальных проблем в рамках ОТГ

Узбекистан выступил с инициативой о создании в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) "Пространства новых экономических возможностей". Это позволит в корне изменить ситуацию в сфере торговли между странами-членами организации, а также обеспечить сво

Узбекистан выступил с инициативой о создании в рамках Организации тюркских государств (ОТГ) "Пространства новых экономических возможностей". Это позволит в корне изменить ситуацию в сфере торговли между странами-членами организации, а также обеспечить свободное продвижение торговли, инвестиций и услуг.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом в своем выступлении на стартовавшем в Самарканде заседании глав стран-участниц ОТГ заявил Шавкат Мирзиёев.

По его словам, взаимный товарооборот между странами-участницами ОТГ составляет всего 4% от общего объема внешней торговли. Остальная часть приходится на долю третьих стран.

"Конечно, никто из нас не может быть удовлетворен таким положением дел. Кроме того, в торговле между нашими странами остаются высокими некоторые таможенные тарифы", - сказал он, отметив, что необходимо наращивать объем торговли внутри организации.

"Сегодня все мы переживаем сложные испытания, крайне важно определить общие подходы и скоординировать усилия для решения наиболее актуальных проблем", - сказал он, отметив, что в период своего председательства Узбекистан намерен вывести на более высокий уровень сотрудничество стран организации.

В своем выступлении Мирзиёев предложил ежегодно проводить Международный тюркский экономический форум с участием стран-членов и наблюдателей ОТГ, а также ведущих мировых компаний.

Кроме того, он призвал страны-члены ОТГ присоединиться к системе электронного обмена разрешениями в сфере транспорта, внедренной недавно между Турцией и Узбекистаном.

Для полного использования транспортно-транзитного потенциала президент Узбекистана предложил, чтобы министры транспорта стран-участниц ОТГ до конца года разработали детальный план и действенные механизмы сотрудничества на основе принимаемой сегодня Программы.

"Основное внимание следует уделить повышению конкурентоспособности транзитных коридоров в нашем регионе, введению максимально благоприятных тарифов для бизнеса, созданию современной транспортной инфраструктуры", - подчеркнул Мирзиёев.