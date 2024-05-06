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Минздрав Армении: Ситуация с корью в стране остается тревожной

Минздрав Армении: Ситуация с корью в стране остается тревожной В Армении ситуация с корью остается тревожной.
В регионе
6 мая 2024 г. 09:56
Минздрав Армении: Ситуация с корью в стране остается тревожной

В Армении ситуация с корью остается тревожной.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщила начальник отдела эпидемиологии Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Светлана Григорян.

Она выразила серьезные опасения по поводу ситуации с корью, отмечая, что страна не сталкивалась с этим заболеванием с 2007 года, и оно считалось полностью искорененным. К апрелю 2024 года в Армении было зафиксировано 362 случая. Болезнь затронула 205 детей и 157 взрослых. Большинство заболевших либо не были вакцинированы, либо получили неполный курс вакцинации.

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