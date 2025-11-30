Минтранспорта Турции: Пожар на танкере Kairos потушен
В регионе
- 30 ноября, 2025
- 16:26
В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили о текущей ситуации на танкерах VİRAT и Kairos, подвергшихся нападению в Черном море.
Как передает Report со ссылкой на Haber Global, пожар на танкере Kairos потушен.
По данным ведомства, продолжаются работы по транспортировке танкера VİRAT в Турцию.
Напомним, что 28 ноября на обоих грузовых судах прогремели взрывы.
