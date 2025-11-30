Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Минтранспорта Турции: Пожар на танкере Kairos потушен

    Минтранспорта Турции: Пожар на танкере Kairos потушен

    В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили о текущей ситуации на танкерах VİRAT и Kairos, подвергшихся нападению в Черном море.

    Как передает Report со ссылкой на Haber Global, пожар на танкере Kairos потушен.

    По данным ведомства, продолжаются работы по транспортировке танкера VİRAT в Турцию.

    Напомним, что 28 ноября на обоих грузовых судах прогремели взрывы.

