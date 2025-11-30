Qara dənizdə hücuma məruz qalan tankerlərlə bağlı son vəziyyət açıqlanıb
- 30 noyabr, 2025
- 16:10
Qara dənizdə hücuma məruz qalan "Kairos" və "Virat" tankerləri ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Nəqliyyat və İnfrastruktur Nazirliyindən bildirilib.
Qeyd olunub ki, "Kairos" tankerindəki yanğın söndürülüb.
"Virat" tankerinin isə Türkiyəyə aparılması istiqamətində işlər davam etdirilir.
Xatırladaq ki, hər iki tanker Qara dənizdə zərbə alıb.
