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Минск выдал Тбилиси осужденного за убийство жителя Грузии

Минск выдал Тбилиси осужденного за убийство жителя Грузии Беларусь выдала Грузии осужденного за совершенное в 2009 году убийство в Тбилиси.
В регионе
1 августа 2022 г. 10:52
Минск выдал Тбилиси осужденного за убийство жителя Грузии

Беларусь выдала Грузии осужденного за совершенное в 2009 году убийство в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник Генпрокуратура Беларуси.

"Генеральная прокуратура Беларуси на основании Конвенции государств СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам удовлетворила просьбу Главной прокуратуры Грузии о выдаче Ш., 1973 года рождения, для приведения в исполнение приговора суда Тбилиси от 25 марта 2011 года, которым он осужден за убийство к лишению свободы на срок 9 лет 9 месяцев", - отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По информации Генпрокуратуры, поскольку осужденный скрылся от суда, его объявили в розыск. Сотрудники белорусских правоохранительных органов задержали разыскиваемого Национальном аэропорту Минск, а транспортная прокуратура столицы избрала в отношении разыскиваемого лица меру пресечения в виде заключения под стражу. "После вступления решения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Ш. в законную силу он был передан представителям правоохранительных органов Грузии", - отметили в белорусском ведомстве.

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