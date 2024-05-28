Кобахидзе: Более 80 процентов населения Грузии выступают за прозрачность иностранного влияния

Высший представительный орган, избранный грузинским народом, создал важнейшую правовую основу для подтверждения государственного суверенитета. Противодействовать такому закону невозможно.
Как сообщает местное бюро
"Закон" о прозрачности внешнего воздействия " предусматривает только одно – раз в год организации, реализующие интересы иностранного государства, публикуют финансовые декларации. Никаких аргументов против такого закона быть не может", - сказал Кобахидзе.
По его словам, более 80 процентов населения Грузии выступают за прозрачность иностранного влияния, а более 60 процентов населения поддерживают закон “о прозрачности иностранного влияния” на фоне критики со стороны иностранцев.