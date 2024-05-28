Замглавы МИД РФ: Азербайджан играет важную роль в регионе Южного Кавказа

Мы искренне рады тому, что дружественный Азербайджан встречает свой национальный день на подъеме. Страна является активным участником международных отношений и играет важную роль в регионе Южного Кавказа, пользуется авторитетом в международном сообществе.

Мы искренне рады тому, что дружественный Азербайджан встречает свой национальный день на подъеме. Страна является активным участником международных отношений и играет важную роль в регионе Южного Кавказа, пользуется авторитетом в международном сообществе.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на торжественном приеме по случаю случаю дня независимости Азербайджана.

Галузин отметил, что рад присутствовать на приеме по случаю Дня Независимости Азербайджана: "Рад присутствовать на приеме по случаю Дня Независимости Азербайджана, нашего доброго соседа, стратегического партнера и надежного союзника. Наши партнерские отношения поступательно развиваются во всех областях. Это и политический диалог, и взаимодействие на международной арене. Это наши многогранные торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи. Такую позитивную динамику нашим отношениям придал визит Ильхама Алиева в Москву".