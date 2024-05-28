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Замглавы МИД РФ: Азербайджан играет важную роль в регионе Южного Кавказа

Замглавы МИД РФ: Азербайджан играет важную роль в регионе Южного Кавказа Мы искренне рады тому, что дружественный Азербайджан встречает свой национальный день на подъеме. Страна является активным участником международных отношений и играет важную роль в регионе Южного Кавказа, пользуется авторитетом в международном сообществе.
В регионе
28 мая 2024 г. 19:37
Замглавы МИД РФ: Азербайджан играет важную роль в регионе Южного Кавказа

Мы искренне рады тому, что дружественный Азербайджан встречает свой национальный день на подъеме. Страна является активным участником международных отношений и играет важную роль в регионе Южного Кавказа, пользуется авторитетом в международном сообществе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на торжественном приеме по случаю случаю дня независимости Азербайджана.

Галузин отметил, что рад присутствовать на приеме по случаю Дня Независимости Азербайджана: "Рад присутствовать на приеме по случаю Дня Независимости Азербайджана, нашего доброго соседа, стратегического партнера и надежного союзника. Наши партнерские отношения поступательно развиваются во всех областях. Это и политический диалог, и взаимодействие на международной арене. Это наши многогранные торгово-экономические, культурно-гуманитарные связи. Такую позитивную динамику нашим отношениям придал визит Ильхама Алиева в Москву".

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