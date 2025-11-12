Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в авиакатастрофе

    В регионе
    • 12 ноября, 2025
    • 08:48
    Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в авиакатастрофе

    Министерство национальной обороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на территории Грузии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном турецким оборонным ведомством.

    "В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06:30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета", - говорится в сообщении.

    В связи с трагедией министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил соболезнования семьям погибших.

    "Наши героические боевые товарищи погибли 11 ноября 2025 года в результате крушения турецкого военного транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в нашу страну, в районе грузино-азербайджанской границы. От своего имени и от имени членов Министерства национальной обороны выражаю соболезнования семьям погибших, желаю милости Всевышнего нашим павшим героям и выражаю глубокие соболезнования их семьям и нашему великому народу", - заявил Яшар Гюлер.

    Кроме того, министерство обнародовало имена погибших военнослужащих:

    Гёкхан Коркмаз – пилот

    Сердар Услу – офицер

    Нихат Ильген – офицер

    Джюнейт Кандемир – офицер

    Эмре Мерджан – старший лейтенант

    Нури Озджан – старший сержант

    Юмит Инже – офицер

    Бурак Озкан – офицер

    Эмрах Куран – офицер

    Хамди Армаган Каплан – офицер

    Акин Каракуш – офицер

    Илькер Айкут – начальник генерального штаба

    Рамазан Ягыз – офицер

    Эмре Алтиок – офицер

    Бурак Иббийи – офицер

    Ильхан Онган – старший сержант

    Беркай Караджа – офицер

    Ахмет Яшар Куюджу – офицер

    Джем Долапджы – офицер

    Эмре Сайын – офицер.

    Фото
