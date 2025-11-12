Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в авиакатастрофе

Министерство национальной обороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на территории Грузии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном турецким оборонным ведомством.

"В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06:30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета", - говорится в сообщении.

В связи с трагедией министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил соболезнования семьям погибших.

"Наши героические боевые товарищи погибли 11 ноября 2025 года в результате крушения турецкого военного транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в нашу страну, в районе грузино-азербайджанской границы. От своего имени и от имени членов Министерства национальной обороны выражаю соболезнования семьям погибших, желаю милости Всевышнего нашим павшим героям и выражаю глубокие соболезнования их семьям и нашему великому народу", - заявил Яшар Гюлер.

Кроме того, министерство обнародовало имена погибших военнослужащих:

Гёкхан Коркмаз – пилот

Сердар Услу – офицер

Нихат Ильген – офицер

Джюнейт Кандемир – офицер

Эмре Мерджан – старший лейтенант

Нури Озджан – старший сержант

Юмит Инже – офицер

Бурак Озкан – офицер

Эмрах Куран – офицер

Хамди Армаган Каплан – офицер

Акин Каракуш – офицер

Илькер Айкут – начальник генерального штаба

Рамазан Ягыз – офицер

Эмре Алтиок – офицер

Бурак Иббийи – офицер

Ильхан Онган – старший сержант

Беркай Караджа – офицер

Ахмет Яшар Куюджу – офицер

Джем Долапджы – офицер

Эмре Сайын – офицер.