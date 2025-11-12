Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в авиакатастрофе
- 12 ноября, 2025
- 08:48
Министерство национальной обороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на территории Грузии.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном турецким оборонным ведомством.
"В результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана 11 ноября погибли 20 находившихся на его борту наших военнослужащих. В 06:30 в координации с грузинскими властями начались поисково-спасательные работы и расследование авиакатастрофы на месте падения нашего самолета", - говорится в сообщении.
В связи с трагедией министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер выразил соболезнования семьям погибших.
"Наши героические боевые товарищи погибли 11 ноября 2025 года в результате крушения турецкого военного транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана в нашу страну, в районе грузино-азербайджанской границы. От своего имени и от имени членов Министерства национальной обороны выражаю соболезнования семьям погибших, желаю милости Всевышнего нашим павшим героям и выражаю глубокие соболезнования их семьям и нашему великому народу", - заявил Яшар Гюлер.
Кроме того, министерство обнародовало имена погибших военнослужащих:
Гёкхан Коркмаз – пилот
Сердар Услу – офицер
Нихат Ильген – офицер
Джюнейт Кандемир – офицер
Эмре Мерджан – старший лейтенант
Нури Озджан – старший сержант
Юмит Инже – офицер
Бурак Озкан – офицер
Эмрах Куран – офицер
Хамди Армаган Каплан – офицер
Акин Каракуш – офицер
Илькер Айкут – начальник генерального штаба
Рамазан Ягыз – офицер
Эмре Алтиок – офицер
Бурак Иббийи – офицер
Ильхан Онган – старший сержант
Беркай Караджа – офицер
Ахмет Яшар Куюджу – офицер
Джем Долапджы – офицер
Эмре Сайын – офицер.