İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi təyyarə qəzasında 20 hərbçinin öldüyünü təsdiqləyib

    Region
    • 12 noyabr, 2025
    • 08:45
    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi təyyarə qəzasında 20 hərbçinin öldüyünü təsdiqləyib

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Gürcüstanda C-130 nəqliyyat təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 20 hərbçinin həlak olduğunu təsdiqləyib.

    Bu barədə "Report" nazirliyin yaydığı bəyanata istinadən xəbər verir.

    "Noyabrın 11-də Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində C-130 hərbi-nəqliyyat təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində 20 hərbçimiz həlak olub. Səhər saat 6:30-da Gürcüstan hakimiyyəti ilə razılaşdırılaraq təyyarəmizin qəzaya uğradığı yerdə axtarış-xilasetmə əməliyyatlarına və qəza ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb", - deyə məlumatda bildirilir.

    "Qəhrəman döyüş yoldaşlarımız 2025-ci il noyabrın 11-də Azərbaycandan ölkəmizə uçan C-130 hərbi yük təyyarəmizin Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olub. Şəhidlərimizin ailələrinə və xalqımıza öz adımdan və Milli Müdafiə Nazirliyinin üzvləri adından başsağlığı verir, Allahdan rəhmət diləyirəm.", – deyə Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər bildirib.

    Bundan başqa nazirlik şəhid hərbçilərin ad və soyadlarını da açıqlayıb.

    Gökhan Korkmaz – Pilot

    Serdar Uslu – Zabit

    Nihat İlgen – Zabit

    Cüneyt Kandemir – Zabit

    Emre Mercan – Baş Leytenant

    Nuri Özcan – Baş Çavuş

    Ümit İnce – Zabit

    Burak Özkan – Zabit

    Emrah Kuran – Zabit

    Hamdi Armağan Kaplan – Zabit

    Akın Karakuş – Zabit

    İlker Aykut – Baş Qərargah rəisi

    Ramazan Yağız – Zabit

    Emre Altiok – Zabit

    Burak İbbiği – Zabit

    İlhan Ongan – Baş Çavuş

    Berkay Karaca – Zabit

    Ahmet Yaşar Kuyucu – Zabit

    Cem Dolapcı – Zabit

    Emre Sayın – Zabit.

    Türkiyə Təyyarə qəzası Gürcüstan Azərbaycan
    Foto
    Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военнослужащих в авиакатастрофе

    Son xəbərlər

    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.11.2025)

    Maliyyə
    08:45
    Foto

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi təyyarə qəzasında 20 hərbçinin öldüyünü təsdiqləyib

    Region
    08:31

    Türkiyə qrupu qəzaya uğrayan təyyarənin qalıqlarını təhqiq etməyə başlayıb

    Region
    08:14

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    07:49

    Braziliyada keçirilən BMT-nin iqlim sammitində qarşıdurma baş verib

    Digər ölkələr
    07:19

    Maduro Venesuelanın hərtərəfli müdafiəsinə dair qanunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    06:58

    Vuçiç: Avropa Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    06:25

    ABŞ qiymətlərin artmasına görə qəhvə tariflərini azaldacaq

    Digər ölkələr
    05:50

    Argentinada qatarın relsdən çıxması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti