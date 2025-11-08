Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Минобороны Турции поделилось публикацией о военном параде в Баку

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 22:32
    Минобороны Турции поделилось публикацией о военном параде в Баку

    Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о военном параде, проведенном в Баку по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

    Как сообщает Report, в сообщении ведомства в соцсети Х говорится:

    "Отвага, победа и верность!

    Братство Турции, Азербайджана и Пакистана! Наши герои... сегодня, в День Победы Азербайджана, стали единым сердцем и единым кулаком.

    Турция приветствует своих братьев в Азербайджане и Пакистане!".

    Видео
    Cəsarət, qələbə və sədaqət - Türkiyə MN-dən Bakıdakı paradla bağlı paylaşım

