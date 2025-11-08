Минобороны Турции поделилось публикацией о военном параде в Баку

Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией о военном параде, проведенном в Баку по случаю 8 Ноября - Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает Report, в сообщении ведомства в соцсети Х говорится:

"Отвага, победа и верность!

Братство Турции, Азербайджана и Пакистана! Наши герои... сегодня, в День Победы Азербайджана, стали единым сердцем и единым кулаком.

Турция приветствует своих братьев в Азербайджане и Пакистане!".