Cəsarət, qələbə və sədaqət - Türkiyə MN-dən Bakıdakı paradla bağlı paylaşım
Region
- 08 noyabr, 2025
- 22:23
Cəsarət, qələbə və sədaqət.
"Report" xəbər verir ki, bu sözlər Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin "X"dəki hesabında 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə keçirilən Hərbi paradla bağlı paylaşımında yer alıb.
"Qısaca: Türkiyə, Azərbaycan və Pakistanın qardaşlığı! Hər biri Ay-ulduz olan qəhrəmanlarımız bu gün Azərbaycanın Zəfər Günündə bir ürək və bir yumruq oldular.
Türkiyədən Azərbaycan və Pakistandakı qardaşlarımıza salamlar!", - paylaşımda qeyd olunub.
Cesaret, zafer ve vefa!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2025
Kısaca;
Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan kardeşliği! 🇹🇷🇦🇿🇵🇰
Her biri birer Ay Yıldız olan kahramanlarımız, bugün Azerbaycan Zafer Günü’nde bir araya gelerek tek yürek, tek yumruk oldu.
Azerbaycan’daki ve Pakistan’daki kardeşlerimize Türkiye’den… pic.twitter.com/rhCjHIxrZK
