    Cəsarət, qələbə və sədaqət - Türkiyə MN-dən Bakıdakı paradla bağlı paylaşım

    Region
    • 08 noyabr, 2025
    • 22:23
    Cəsarət, qələbə və sədaqət - Türkiyə MN-dən Bakıdakı paradla bağlı paylaşım

    Cəsarət, qələbə və sədaqət.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözlər Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyinin "X"dəki hesabında 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə keçirilən Hərbi paradla bağlı paylaşımında yer alıb.

    "Qısaca: Türkiyə, Azərbaycan və Pakistanın qardaşlığı! Hər biri Ay-ulduz olan qəhrəmanlarımız bu gün Azərbaycanın Zəfər Günündə bir ürək və bir yumruq oldular.

    Türkiyədən Azərbaycan və Pakistandakı qardaşlarımıza salamlar!", - paylaşımda qeyd olunub.

    Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Hərbi parad Pakistan
    Video
    Минобороны Турции поделилось публикацией о военном параде в Баку

