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Минобороны Турции: По зерновому коридору вывезено 24 млн тонн агропродукции

Минобороны Турции: По зерновому коридору вывезено 24 млн тонн агропродукции В рамках Черноморской зерновой инициативы, заключенной 22 июля 2022 года при посредничестве Турции и ООН, из портов Украины экспортировано 24 млн тонн агропродукции.
В регионе
14 марта 2023 г. 15:21
Минобороны Турции: По зерновому коридору вывезено 24 млн тонн агропродукции

В рамках Черноморской зерновой инициативы, заключенной 22 июля 2022 года при посредничестве Турции и ООН, из портов Украины экспортировано 24 млн тонн агропродукции.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили во вторник в Министерстве национальной обороны Турции.

Зерно из украинских портов благополучно и безопасности поставлено в страны-адресаты, говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что в соответствие с поручениями президента Реджепа Тайипа Эрдогана и с целью успешной реализации зерновой сделки, глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар продолжает контакты с коллегами из РФ и Украины. Диалог ведется и по линии других инстанций.

При этом указано на позитивную реакцию сторон на посредническим инициативы Анкары. "Турецкая Республики продолжит шаги, нацеленные на обеспечение мира и поставки гуманитарной помощи в регионе", - подчеркнули в ведомстве.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко во вторник, 14 марта, сообщил, что Москва продлила зерновую сделку сроком на 60 дней.

Накануне на переговорах в Женеве, Москва заявила о готовности поддержать инициативу продления соглашения на 60 дней, если будет достигнут достаточный прогресс в содействии экспорту продуктов питания и удобрений из РФ на международные рынки.

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Версия на английском языке Turkish ministry: 24M tons of agricultural products exported via grain corridor

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