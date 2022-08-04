Минобороны РФ подозревает США в причастности к распространению COVID-19

США могут быть причастны к возникновению коронавируса нового типа (COVID-19).

США могут быть причастны к возникновению коронавируса нового типа (COVID-19).

Как сообщает Report , об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Характерно, что в 2019 году - до момента появления первых заболевших COVID-19 - на базе американского института Джона Хопкинса прошли учения "Event-2019", в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. Согласно легенде учений, вирус был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - свиней", - сказал Кириллов.

Он добавил, что неравномерность распространения COVID-19 говорит о его искусственном возникновении.

Отметим, что с момента распространения в мире коронавируса нового типа был выдвинут ряд конспирологических теорий об источнике вируса. Порой эти теории озвучивались на уровне официальных лиц. Однако никаких доказательств по этому поводу по сей день нет.