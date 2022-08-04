Минобороны РФ подозревает США в причастности к распространению COVID-19

США могут быть причастны к возникновению коронавируса нового типа (COVID-19).
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"Характерно, что в 2019 году - до момента появления первых заболевших COVID-19 - на базе американского института Джона Хопкинса прошли учения "Event-2019", в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. Согласно легенде учений, вирус был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина - свиней", - сказал Кириллов.
Он добавил, что неравномерность распространения COVID-19 говорит о его искусственном возникновении.
Отметим, что с момента распространения в мире коронавируса нового типа был выдвинут ряд конспирологических теорий об источнике вируса. Порой эти теории озвучивались на уровне официальных лиц. Однако никаких доказательств по этому поводу по сей день нет.