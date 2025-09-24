Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Министры юстиции Армении и Ирана обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 23:23
    Министр юстиции Армении Србуи Галян приняла делегацию во главе с иранским коллегой Амином Хоссейном Рахими.

    Как передает Report, об этом сообщает армянские СМИ со ссылкой на ведомство.

    Галян высоко оценила плодотворное сотрудничество между двумя странами. В свою очередь Амин Хоссейн Рахими подчеркнул важность углубления сотрудничества между министерствами юстиции двух государств.

    Министр юстиции Ирана в контексте обсуждения региональной повестки отметил, что Тегеран поддерживает продолжающийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

    Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании "О техническом сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Армения и Министерством юстиции Исламской Республики Иран", который будет способствовать углублению взаимодействия двух стран в этой сфере.

    Армения Иран мирный процесс Азербайджан министр юстиции
    Ermənistan və İranın ədliyyə nazirləri Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

