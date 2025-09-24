Министры юстиции Армении и Ирана обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
24 сентября, 2025
- 23:23
Министр юстиции Армении Србуи Галян приняла делегацию во главе с иранским коллегой Амином Хоссейном Рахими.
Как передает Report, об этом сообщает армянские СМИ со ссылкой на ведомство.
Галян высоко оценила плодотворное сотрудничество между двумя странами. В свою очередь Амин Хоссейн Рахими подчеркнул важность углубления сотрудничества между министерствами юстиции двух государств.
Министр юстиции Ирана в контексте обсуждения региональной повестки отметил, что Тегеран поддерживает продолжающийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.
Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании "О техническом сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Армения и Министерством юстиции Исламской Республики Иран", который будет способствовать углублению взаимодействия двух стран в этой сфере.