Министры юстиции Армении и Ирана обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

Министр юстиции Армении Србуи Галян приняла делегацию во главе с иранским коллегой Амином Хоссейном Рахими.

Как передает Report, об этом сообщает армянские СМИ со ссылкой на ведомство.

Галян высоко оценила плодотворное сотрудничество между двумя странами. В свою очередь Амин Хоссейн Рахими подчеркнул важность углубления сотрудничества между министерствами юстиции двух государств.

Министр юстиции Ирана в контексте обсуждения региональной повестки отметил, что Тегеран поддерживает продолжающийся мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также подписали меморандум о взаимопонимании "О техническом сотрудничестве между Министерством юстиции Республики Армения и Министерством юстиции Исламской Республики Иран", который будет способствовать углублению взаимодействия двух стран в этой сфере.