İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Ermənistan və İranın ədliyyə nazirləri Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    • 24 sentyabr, 2025
    • 23:27
    Ermənistan və İranın ədliyyə nazirləri Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

    Ermənistanın ədliyyə naziri Srbui Qalyan iranlı həmkarı Əmin Hüseyn Rəhiminin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qalyan iki ölkə arasında səmərəli əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirib. Rəhimi, öz növbəsində İran və Ermənistan ədliyyə nazirlikləri arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

    Regional gündəliyin müzakirəsi kontekstində İranın ədliyyə naziri qeyd edib ki, Tehran Ermənistan və Azərbaycan arasında davam edən sülh prosesini dəstəkləyir.

    Tərəflər, həmçinin Ermənistan Ədliyyə Nazirliyi ilə İran Ədliyyə Nazirliyi arasında texniki əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalayıblar.

    Ermənistan İran sülh prosesi Bakı-İrəvan
    Министры юстиции Армении и Ирана обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном

    Son xəbərlər

    00:26

    Ermənistan və Livanın XİN başçıları Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər

    Region
    23:57

    Türkiyənin müdafiə naziri: Krımın işğalını tanımırıq

    Region
    23:31

    Kopenhagen polisi aeroport yaxınlığında PUA ilə bağlı insidenti araşdırmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    23:27

    Ermənistan və İranın ədliyyə nazirləri Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    23:27

    KİV: Tramp əmin edib ki, Netanyahuya İordan çayının qərb sahilinin ilhaqına icazə verməyək

    Digər ölkələr
    23:21

    Aİ Rusiya neftinin idxalına tariflər tətbiq edə bilər

    Digər ölkələr
    23:16
    Foto

    İlham Əliyev "Global Infrastructure Partners" şirkətinin təsisçisi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    23:10
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənistanın millətçilik siyasətində kilsənin rolu

    Din
    23:09

    Ərdoğan: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə İstanbul prosesini irəli aparmaq niyyətindəyik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti