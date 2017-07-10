Министру экономики Турции запретили въезд в Австрию

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Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Австрия запретила министру экономики Турции Нихату Зейбекчи въезд на территорию страны для участия в мероприятиях, посвященных годовщине попытки госпереворота в Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Австрии.

"Я могу подтвердить, что министр иностранных дел Себастьян Курц действительно запретил министру экономики Турции въезд в страну", - отметил представитель МИД.

По его словам, посещение турецким министром подобных мероприятий представляло бы "угрозу общественному порядку и безопасности в Австрии".

Отметим также, что на прошлой неделе правительство Нидерландов также заявило о нежелательности приезда в страну турецкого вице-премьера Тугрула Тюркеша для участия в аналогичных памятных мероприятиях.