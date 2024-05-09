Следственный комитет Армении инициировал уголовное преследование в отношении 15 человек

Следственный комитет Армении инициировал уголовное преследование в отношении 16 лиц, участвовавших в протестах против делимитации границ.

Следственный комитет Армении инициировал уголовное преследование в отношении 15 лиц, участвовавших в протестах против делимитации границ.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Армения.

В связи с преступными действиями со стороны участников акций, инициировано 11 уголовных производств: 7 дел инициировано в связи с хулиганскими действиями при перекрытии дорог, нанесением умышленного ущерба имуществу, физическим воздействием, вмешательством в законную деятельность полицейских, нарушением дорожного движения. Остальные 4 дела связаны с повреждением шин, призывами к насилию в ходе акций, а также приобретением и хранением оружия.

9 обвиняемых арестованы, один находится под домашним арестом. Еще трое находятся под подпиской о невыезде, 1 - административным надзором и подпиской о невыезде, 1 - воспитательным надзором.

Следствие по этим делам продолжается.