В Москве прошли мероприятия, повествующие о роли Азербайджанской ССР в победе над фашизмом

В Москве в павильоне Азербайджан на ВДНХ прошли мероприятия, повествующие о роли Азербайджанской ССР в победе над фашизмом 1941-1945.

В Москве в павильоне Азербайджан на ВДНХ (Выставке достижений народного хозяйства) прошли мероприятия, повествующие о роли Азербайджанской ССР в победе над фашизмом 1941-1945.

Как сообщает российское бюро Report , организатором мероприятий выступило руководство павильона.

Директор павильона Саадат Кадырова отметила, что Азербайджан одна из главных республик в Советском союзе, которая приближала эту победу: "Азербайджан сделал все для того, чтобы Советский Союз победил фашизм.

Кадырова отметила, что Азербайджанская нефть сыграла ключевую роль в победе советского союза: "Сегодня в павильоне Азербайджан на ВДНХ в центре Москвы мы представляем выставку, посвященную дню победы. Сегодня как никогда актуальна эта тема ввиду последних событий мирового масштаба и как никогда важно правильно оценивать свою историю, понимать ошибки делать работу над ошибками. Азербайджанская нефть сыграла ключевую роль и, как мы знаем, Гитлер понимал, что, захватив азербайджанскую нефть, захватив Баку, он фактически может отрезать главную артерию, которая питала фронт. Но ему это не удалось. Наши деды и прадеды победили фашизм".

Она отметила, что Азербайджан в новейшей истории как никакая другая республика ощутила на себе страшные последствия несправедливости: "Если мы вспомним Ходжалы, то мы смело можем говорить о страшных последствиях фашизма и геноцида по отношению к азербайджанскому народу. И поэтому мне кажется, что сегодняшний день для нас особенно важен".

В течении дня, в центральном зале Павильона гостям ВДНХ были показаны современные, а также советские документальные и художественные фильмы о подвигах героев войны.