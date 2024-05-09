Песков: Российские военные и пограничники останутся на границе Армении с Турцией и Ираном

На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, но они останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, но они останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны наши военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", - сказал он.

При этом он отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе.

"Они там останутся и продолжат выполнять свои функции", - уточнил представитель Кремля.