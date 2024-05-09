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Песков: Российские военные и пограничники останутся на границе Армении с Турцией и Ираном

Песков: Российские военные и пограничники останутся на границе Армении с Турцией и Ираном На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, но они останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.
В регионе
9 мая 2024 г. 15:28
Песков: Российские военные и пограничники останутся на границе Армении с Турцией и Ираном

На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 8 мая был согласован вывод российских военных и пограничников из ряда областей Армении, но они останутся на границе Армении с Турцией и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Осенью 2020 года по просьбе армянской стороны наши военные и пограничники были размещены в ряде армянских областей. Пашинян сказал, что сегодня в связи с изменившимися условиями такой потребности больше нет, поэтому президент Путин согласился, и вывод наших военных, пограничников был согласован", - сказал он.

При этом он отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе.

"Они там останутся и продолжат выполнять свои функции", - уточнил представитель Кремля.

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Версия на английском языке Peskov: Russian military and border guards to remain on Armenian border with Türkiye, Iran
Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya hərbçiləri və sərhədçiləri Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədində qalacaq

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