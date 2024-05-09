В центре Еревана начался многотысячный митинг оппозиционного движения

Несколько тысяч сторонников движения "Тавуш во имя родины" собрались на площади Республики в центре Еревана, чтобы выразить свой протест правительству Армении.

Несколько тысяч сторонников движения "Тавуш во имя родины" собрались на площади республики в центре Еревана, чтобы выразить свой протест правительству Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, акцию транслируют в режиме реального времени местные новостные порталы.

В это время вся площадь республики заполнена людьми, к ним уже присоединился архиепископ Баграт Галстанян. Рядом с площадью расположены полицейские силы и спецтехника.

Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной 9 мая акции протеста, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов".