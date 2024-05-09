В центре Еревана начался многотысячный митинг оппозиционного движения

Несколько тысяч сторонников движения "Тавуш во имя родины" собрались на площади республики в центре Еревана, чтобы выразить свой протест правительству Армении.
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В это время вся площадь республики заполнена людьми, к ним уже присоединился архиепископ Баграт Галстанян. Рядом с площадью расположены полицейские силы и спецтехника.
Ранее Служба национальной безопасности Армении предостерегла от противоправных действий участников запланированной 9 мая акции протеста, пообещав, что "любое неправомерное действие, угрожающее конституционному строю, будет нейтрализовано с применением всех предусмотренных законом инструментов".