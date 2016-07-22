 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр юстиции Турции: Совершивших попытку госпереворота будут судить в Анкаре

    Бекир Боздаг: Я верю, что суд сделает все возможное, чтобы невинные люди не понесли наказание

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Совершивших попытку государственного переворота в Турции будут судить в Анкаре.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг. 

    По его словам, для проведения судебного процесса выбран район Синджан: "В Турции много задержанных и арестованных. Для проведения их судебного процесса требуются большие залы. Поэтому мы выбрали район Синджан. Судебный процесс может затянуться надолго". 

    Министр отметил, что суд вынесет решение после изучения всех доказательств и оценки стороны защиты: "Меня также беспокоит, что из-за виновных могут пострадать и невинные люди. Только суд может предотвратить это.  Я верю, что суд разберется в этом и сделает все возможное, чтобы невинные люди не понесли наказание".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi