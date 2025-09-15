Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Министр юстиции Ирана посетит Армению

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 22:20
    Министр юстиции Ирана посетит Армению

    Министр юстиции Ирана Амин Хусейн Рахими посетит Армению.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом сообщило посольство Армении в Иране.

    Согласно информации, посол Армении в Иране Григор Акопян встретился с заместителем министра юстиции этой страны Аскером Джалаляном.

    "Во время встречи были обсуждены детали ожидаемого визита министра юстиции Ирана Амина Хусейна Рахими в Армению", - подчеркивается в сообщении.

    Дата визита не сообщается.

