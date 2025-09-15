Министр юстиции Ирана посетит Армению

Министр юстиции Ирана Амин Хусейн Рахими посетит Армению.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Armenia, об этом сообщило посольство Армении в Иране.

Согласно информации, посол Армении в Иране Григор Акопян встретился с заместителем министра юстиции этой страны Аскером Джалаляном.

"Во время встречи были обсуждены детали ожидаемого визита министра юстиции Ирана Амина Хусейна Рахими в Армению", - подчеркивается в сообщении.

Дата визита не сообщается.