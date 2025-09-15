İranın ədliyyə naziri Ermənistana səfər edəcək
Region
- 15 sentyabr, 2025
- 22:14
İranın ədliyyə naziri Əmin Hüseyn Rəhimi Ermənistana səfər edəcək.
"Report" "Sputnik-Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İrandakı səfirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Ermənistanın İrandakı səfiri Qriqor Akopyan bu ölkənin ədliyyə nazirinin müavini Əsgər Cəlalyanla görüşüb.
"Görüş zamanı İranın ədliyyə naziri Əmin Hüseyn Rəhiminin Ermənistana gözlənilən səfərinin təfərrüatları müzakirə edilib", - məlumatda vurğulanıb.
Səfərin tarixi isə açıqlanmayıb.
