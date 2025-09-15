İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    İranın ədliyyə naziri Ermənistana səfər edəcək

    Region
    • 15 sentyabr, 2025
    • 22:14
    İranın ədliyyə naziri Ermənistana səfər edəcək

    İranın ədliyyə naziri Əmin Hüseyn Rəhimi Ermənistana səfər edəcək.

    "Report" "Sputnik-Armenia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İrandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Ermənistanın İrandakı səfiri Qriqor Akopyan bu ölkənin ədliyyə nazirinin müavini Əsgər Cəlalyanla görüşüb.

    "Görüş zamanı İranın ədliyyə naziri Əmin Hüseyn Rəhiminin Ermənistana gözlənilən səfərinin təfərrüatları müzakirə edilib", - məlumatda vurğulanıb.

    Səfərin tarixi isə açıqlanmayıb.

    İranın ədliyyə naziri Ermənistan səfər
    Министр юстиции Ирана посетит Армению

    Son xəbərlər

    23:07

    Polşa səmasında daha bir PUA vurulub

    Digər ölkələr
    22:58

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    22:46

    KİV: Polşaya göndərilən "Rafale" qırıcıları nüvə silahı daşımağa qadirdir

    Digər ölkələr
    22:46

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Benfika"nı yaxşı təhlil etmişik"

    Futbol
    22:38

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" futbolçuları "Benfika" ilə matçda ən yaxşı oyunlarını sərgiləyəcəklər"

    Futbol
    22:28

    Emin Əmrullayev: Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramında qəbul prosesi çətinləşdiriləcək

    Elm və təhsil
    22:17

    Nazir: Keyfiyyətli təhsil ucuz başa gələ bilməz

    Elm və təhsil
    22:14

    İranın ədliyyə naziri Ermənistana səfər edəcək

    Region
    22:00

    Starmer: Britaniya qırıcıları Polşa səmasında patrul həyata keçirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti