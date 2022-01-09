Министр Турции: Поддерживая Азербайджан, мы способствуем миру во всем мире

"Поддерживая дружественные, братские и союзные страны, особенно Азербайджан и Ливию, мы поддерживаем региональную и международную стабильность в Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине и многих других регионах в рамках миссий НАТО, ООН, ЕС и ОБСЕ и двусторон

"Поддерживая дружественные, братские и союзные страны, особенно Азербайджан и Ливию, мы поддерживаем региональную и международную стабильность в Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине и многих других регионах в рамках миссий НАТО, ООН, ЕС и ОБСЕ и двусторонних отношений", - сказал Хулуси Акар.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил, что Турция будет и впредь поддерживать мир везде.

Кто бы ни поддерживал РКК и ее сирийское крыло YPG, от которых она получает поддержку, Турция полна решимости бороться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.