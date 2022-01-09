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Министр Турции: Поддерживая Азербайджан, мы способствуем миру во всем мире

Министр Турции: Поддерживая Азербайджан, мы способствуем миру во всем мире "Поддерживая дружественные, братские и союзные страны, особенно Азербайджан и Ливию, мы поддерживаем региональную и международную стабильность в Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине и многих других регионах в рамках миссий НАТО, ООН, ЕС и ОБСЕ и двусторон
В регионе
9 января 2022 г. 17:37
Министр Турции: Поддерживая Азербайджан, мы способствуем миру во всем мире

"Поддерживая дружественные, братские и союзные страны, особенно Азербайджан и Ливию, мы поддерживаем региональную и международную стабильность в Катаре, Сомали, Боснии и Герцеговине и многих других регионах в рамках миссий НАТО, ООН, ЕС и ОБСЕ и двусторонних отношений", - сказал Хулуси Акар.

Как сообщает Report, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Министр отметил, что Турция будет и впредь поддерживать мир везде.

Кто бы ни поддерживал РКК и ее сирийское крыло YPG, от которых она получает поддержку, Турция полна решимости бороться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.

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Версия на английском языке Defense minister: By supporting Azerbaijan, Turkey contributes to world peace
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: “Azərbaycan və digər ölkələri dəstəkləməklə dünyada sülhə töhfə veririk”

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