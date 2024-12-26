️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау

️Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал о том, как происходило крушение самолета AZAL.

️Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев рассказал о том, как происходило крушение самолета AZAL.

Как передает Report, об этом сообщают местные каналы.

"Аварийные службы аэропорта были готовы к приему самолета. Экипаж после входа в воздушное пространство РК установил связь с диспетчером вышки города Актау. Диспетчер оперативно совершил все необходимые действия для посадки воздушного судна на аэродром. Более того, для облегчения установления визуального контакта с полосой были включены огни ВПП", - отметил Карабаев.

По его словам, экипаж предпринял две попытки захода на ВПП аэродрома Актау, в ходе которых наблюдались хаотичные изменения высоты судна. Судно отклонилось в сторону береговой линии, уточнил он.

"В 11:28 была потеряна связь с экипажем и воздушное судно допустило столкновение с землей. Сразу же выехали и прибыли первыми на место падения воздушного судна спасательная служба аэропорта Актау и незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров борта. На сегодня проводится расследование спец комиссией, в состав которой вошли специалисты департамента по расследованию инцидентов и происшествий на транспорте МТ РК", - подытожил министр.