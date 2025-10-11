Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Министр обороны Турции предупредил террористов

    В регионе
    • 11 октября, 2025
    • 19:17
    Министр обороны Турции предупредил террористов

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер обратился к террористам с предупреждением.

    Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, он заявил, что страна продолжит борьбу с терроризмом.

    "Мы не позволим террористам укрепиться в регионе, в первую очередь это касается группировок PKK/YPG/SDF", - отметил Гюлер.

    Он также заявил, что Турция не допустит, чтобы террористы развернули деятельность на территориях соседних государств.

    Министерство национальной обороны Турции Террористы
    Türkiyənin milli müdafiə naziri terrorçulara xəbərdarlıq edib

