Министр обороны Турции предупредил террористов
В регионе
- 11 октября, 2025
- 19:17
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер обратился к террористам с предупреждением.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, он заявил, что страна продолжит борьбу с терроризмом.
"Мы не позволим террористам укрепиться в регионе, в первую очередь это касается группировок PKK/YPG/SDF", - отметил Гюлер.
Он также заявил, что Турция не допустит, чтобы террористы развернули деятельность на территориях соседних государств.
