Министр обороны Турции предупредил террористов

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер обратился к террористам с предупреждением.

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, он заявил, что страна продолжит борьбу с терроризмом.

"Мы не позволим террористам укрепиться в регионе, в первую очередь это касается группировок PKK/YPG/SDF", - отметил Гюлер.

Он также заявил, что Турция не допустит, чтобы террористы развернули деятельность на территориях соседних государств.