Казахстан увеличил запасы золота

Прирост запасов полезных ископаемых в Казахстане на сегодняшний день составил почти 98 тонн золота, 36 тыс. тонн меди и свыше 1 млн тонн фосфоритов.

Как передает Report, об этом сообщает казахстанского агентства "Хазар".

Впервые на государственный учет поставлены пять новых месторождений – Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир. Параллельно расширяется геолого-геофизическая изученность территории.

Сегодня изучено 2 млн квадратных километров, а в следующем году этот показатель планируют довести до 2,2 млн. Уже есть и конкретные результаты – в Карагандинской области выявлен перспективный участок с редкоземельными металлами.