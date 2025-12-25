Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL под Актау
    Казахстан увеличил запасы золота

    • 25 декабря, 2025
    • 09:15
    Казахстан увеличил запасы золота

    Прирост запасов полезных ископаемых в Казахстане на сегодняшний день составил почти 98 тонн золота, 36 тыс. тонн меди и свыше 1 млн тонн фосфоритов.

    Как передает Report, об этом сообщает казахстанского агентства "Хазар".

    Впервые на государственный учет поставлены пять новых месторождений – Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир. Параллельно расширяется геолого-геофизическая изученность территории.

    Сегодня изучено 2 млн квадратных километров, а в следующем году этот показатель планируют довести до 2,2 млн. Уже есть и конкретные результаты – в Карагандинской области выявлен перспективный участок с редкоземельными металлами.

