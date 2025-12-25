Казахстан увеличил запасы золота
- 25 декабря, 2025
- 09:15
Прирост запасов полезных ископаемых в Казахстане на сегодняшний день составил почти 98 тонн золота, 36 тыс. тонн меди и свыше 1 млн тонн фосфоритов.
Как передает Report, об этом сообщает казахстанского агентства "Хазар".
Впервые на государственный учет поставлены пять новых месторождений – Кок-Жон, Алтын-Шоко, Самомбет, Студенческий и Такыр-Кальджир. Параллельно расширяется геолого-геофизическая изученность территории.
Сегодня изучено 2 млн квадратных километров, а в следующем году этот показатель планируют довести до 2,2 млн. Уже есть и конкретные результаты – в Карагандинской области выявлен перспективный участок с редкоземельными металлами.
