    В Баку почтили память жертв авиакатастрофы Баку-Грозный

    Происшествия
    • 25 декабря, 2025
    • 09:28
    В Баку почтили память жертв авиакатастрофы Баку-Грозный

    В связи с первой годовщиной авиакатастрофы самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку–Грозный и потерпевшего крушение вблизи города Актау, были посещены могилы на Второй Аллее почетного захоронения.

    Как сообщает Report, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, президент AZAL Самир Рзаев, сотрудники авиакомпании, а также члены семей погибших посетили могилы Национальных героев Хокюмы Алиевой, Игоря Кшнякина и Александра Кальянинова.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

    Согласно результатам предварительного расследования, на подлете к городу Грозный самолет подвергся атаке системы российской ПВО "Панцирь-С".

    На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли капитан Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.

    AZAL авиавиакатастрофа Баку-Грозный годовщина крушения самолета AZAL под Актау крушение Актау
