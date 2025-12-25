İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı İkinci Fəxri xiyabanda məzarlar ziyarət edilib

    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 09:09
    AZAL təyyarəsinin qəzaya uğramasının ildönümü ilə bağlı İkinci Fəxri xiyabanda məzarlar ziyarət edilib

    Aktau şəhəri yaxınlığında Bakı–Qroznı reysini yerinə yetirən AZAL-a məxsus təyyarənin qəzaya uğramasının birinci ildönümü ilə bağlı İkinci Fəxri xiyabanda ekipaj üzvlərinin məzarları ziyarət edilib.

    "Report" xəbər verir ki, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev, AZAL prezidenti Samir Rzayev və AZAL əməkdaşları, mərhumların ailə üzvləri İkinci Fəxri xiyabanda həyatlarını itirən Milli Qəhrəmanlar Hökümə Əliyeva, İqor Kşnyakin, Aleksandr Kalyaninovun məzarlarını ziyarət ediblər.

    Xatırladaq ki, 2024-cü il dekabrın 25-də "Azərbaycan Hava Yolları"nın (AZAL) J2-8243 nömrəli Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən "Embraer 190" təyyarəsi Qazaxıstanın Aktau şəhərinin 3 km yaxınlığında qəzaya uğrayıb.

    İlkin araşdırmanın nəticələrinə əsasən, təyyarə Qroznı şəhərinə yaxınlaşarkən Rusiyanın "Pantsir-S" HHM sistemi tərəfindən hücuma məruz qalıb.

    Qəza zamanı təyyarənin göyərtəsində 67 nəfər (62 sərnişin, 5 ekipaj üzvü) olub. Onlardan 42-si Azərbaycan (37 sərnişin, 5 ekipaj üzvü), 16-sı Rusiya, 6-sı Qazaxıstan, 3-ü isə Qırğızıstan vətəndaşı olub. Qəza nəticəsində 38 nəfər ölüb, 29 nəfər yaralanıb. Qəzada kapitan İgor Kşnyakin, birinci pilot Aleksandr Kalyaninov və bələdçi Hökumə Əliyeva həlak olub. Digər iki bələdçi Zülfüqar Əsədov və Aydan Rəhimli sağ qalıb.

    AZAL Təyyarə qəzası Fəxri xiyaban
    Foto
    Video
    В Баку почтили память жертв авиакатастрофы Баку-Грозный
    Foto
    Video
    Victims of Baku-Grozny plane crash commemorated in Baku

    Son xəbərlər

    10:04

    Milli Qəhrəman İqor Kşnyakinin qızı: Yeni İli bizimlə qeyd etmək istəyirdi

    Hadisə
    10:03

    Hesablama Palatasında media nümayəndələri üçün təlimlər keçirilib

    Maliyyə
    09:56

    Bu gündən "BakuBus"ın bütün avtobuslarında NFC sistemi tətbiq edilir

    İnfrastruktur
    09:53

    Keçmiş məcburi köçkün: 32 il əvvəl Ağdamdan çıxanda ora qayıdacağıma inamım olmayıb

    Daxili siyasət
    09:44

    Azərbaycan nefti bahalaşıb

    Energetika
    09:43

    Keçmiş məcburi köçkün: 32 il yataqxanada yaşamışam, indi evimə qayıdıram

    Daxili siyasət
    09:35

    "Tottenhem" Braziliya klubunun futbolçusunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    09:31

    Hökumə Əliyevanın atası: Təyyarə qəzasına səbəb olanların cəzalandırılmasını gözləyirik

    Hadisə
    09:27

    Keçmiş məcburi köçkün: Doğma yurda qayıtmaq çox gözəl hissdir

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti