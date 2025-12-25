Пхеньян испытал новейшие зенитные ракеты
В Северной Корее провели испытание новейших зенитных ракет, за пуском наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК.
"Главное управление ракетостроения КНДР провело на Японском море испытательный запуск разрабатываемых новейших зенитных ракет большой высоты и дальности", - сообщило агентство.
Уточняется, что это первое испытание, "нацеленное на оценку тактико-технических характеристик новой системы зенитной ракеты большой высоты и дальности" в рамках развития технологий средств ПВО.
Запущенные ракеты поразили условные воздушные цели на расстоянии 200 км.
"Ким Чен Ын поздравил с успехом испытания", - подчеркивает ЦТАК.
