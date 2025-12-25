ПИИ Китая в Азербайджан на июнь 2025 года превысили $400 млн

Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Китая в Азербайджан на конец первого полугодия 2025 года оцениваются в 405 млн долларов против 259 млн долларов на начало 2017 года.

Как сообщает Report на доклад Евразийского банка развития (ЕАБР), среднегодовой рост китайских инвестиций в Азербайджан составил 4,8% в 2016 году и почти 9,7% с 2022 года.

Банк отмечает, что ключевой драйвер портфеля - обрабатывающая промышленность, на которую приходится 88% накопленных ПИИ Китая в Азербайджан (355 млн долларов на конец первого полугодия 2025 года. Объем вложений в сектор вырос практически в 40 раз относительно показателя 2016 года.

"Также появились проекты в энергетике на общую сумму 50 млн долларов (12,3% портфеля). В электроэнергетике Universal Energy строит солнечную электростанцию мощностью 100 МВт в Гобустанском районе посредством СП Universal Solar Azerbaijan. Объем инвестиций оценивается в 100 млн долл. Проект был получен по итогам аукциона в ноябре 2024 г., строительство началось в 2025 году", - говорится в отчете.

Параллельно China Datang Overseas готовит проект строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 100 МВт с системой хранения на 30 МВт в районе озера Беюкшор. Инвестиционное соглашение было подписано в апреле 2025 года.

"Оба проекта вписываются в стратегию Азербайджана по наращиванию экспорта "зеленой" электроэнергии и закрепляют позицию китайских компаний как ключевых технологических партнеров в секторе ВИЭ", - подчеркивается в докладе.

Кроме того, среди проектов в промышленности - создание компанией BYD совместно с Electrify Azerbaijan в Сумгайыте предприятия по сборке электробусов. Первоначальные инвестиции составляют 17 млн долларов с последующим увеличением вложений до 60-94 млн долларов в рамках расширения производства.

"Проект нацелен на обновление городского автобусного парка за счет локального производства и постепенную электрификацию общественного транспорта", - отмечает ЕАБР.

В Агдамском промышленном парке частный китайский инвестор запускает завод Fujiai Azerbaijan по выпуску лифтов и эскалаторов с планируемым объемом инвестиций 2 млн долларов.

Все проекты финансируются преимущественно из собственных средств инвесторов, без прямой бюджетной поддержки Китая, указывает ЕАБР.

По данным ЕАБР, объем накопленных прямых иностранных инвестиций Китая в страны Южного Кавказа за последние 10 лет вырос в 2,5 раза - с 284 до 690 млн долларов, инвестиционный портфель распределен между Азербайджаном (около 60%) и Грузией (около 40%). Среди приоритетных направлений - обрабатывающая промышленность и энергетика.

"В первой половине 2025 года Китай запустил 25 новых проектов с общим объемом накопленных инвестиций 873 млн долларов. В результате их общее количество увеличилось со 171 проекта в 2023 году до 213 к середине 2025 года. Примечательно, что все новые проекты 2025 года реализуются в странах Центральной Азии (23 проекта) и в Азербайджане (2 проекта)", - говорится в докладе.

Отметим, что с 2008 года и по состоянию на конец третьего квартала 2025 года объем одобренных несуверенных операций международных финансовых институтов в Азербайджане составил 2,671 млрд долларов США.

На 2025 год приходится 61,7 млн долларов, а остальная сумма была направлена в период с 2008 по 2024 годы. За это время было реализовано 110 проектов, из которых 51 остается активным.

Крупнейшими инвесторами выступают ЕБРР - 875,3 млн долларов, АБР - 790,5 млн долларов, ЧБТР - 278,9 млн долларов.

Среди других активных институтов - IFC с объемом 209 млн долларов, АБИИ - 170 млн долларов, ЕИБ - 119,2 млн долларов, ICD - 116,2 млн долларов и Фонд ОПЕК - 111,9 млн долларов.

Наиболее значимые направления финансирования включают финансовый сектор - 973,4 млн долларов, промышленность - 894,8 млн долларов, возобновляемые источники энергии - 675,4 млн долларов.

Среднегодовой объем финансирования в Азербайджане увеличился в 2,6 раза - с 108 млн долларов в 2008-2010 годах до 280 млн долларов в 2022-2024 годах.