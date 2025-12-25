Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам

В рамках "Великого возвращения" в город Агдам отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, на данном этапе в Агдам переселяются 83 семьи (308 человек).

Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.