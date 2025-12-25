Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL под Актау
    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдам

    Внутренняя политика
    • 25 декабря, 2025
    • 09:21
    В рамках "Великого возвращения" в город Агдам отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает Report, на данном этапе в Агдам переселяются 83 семьи (308 человек).

    Это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Фото
    Ağdam şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb
    Фото
    Azerbaijan relocates 308 more residents to Aghdam city

