В Китае вагон-платформу на магнитной тяге за две секунды разогнали до 700 км/ч

Инженеры из КНР успешно разогнали многотонную вагон-платформу на электромагнитной тяге до 700 км/ч всего за две секунды.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая, тем самым ученые установили мировой рекорд для таких конструкций.

Платформа на магнитной подушке достигла указанной скорости на 400-метровой испытательной линии и затем остановилась.

Технологию разработали специалисты Оборонного научно-технического университета, расположенного в городе Чанша (провинция Хунань, центральная часть КНР). Исследования в сфере магнитной левитации заняли 10 лет.

Разработка открывает новые возможности для развития вакуумного транспорта на электромагнитной тяге и предлагает новые методы для запуска и испытаний аэрокосмической техники, проинформировал телеканал.