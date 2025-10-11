İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Türkiyənin milli müdafiə naziri terrorçulara xəbərdarlıq edib

    Region
    • 11 oktyabr, 2025
    • 18:51
    Türkiyənin milli müdafiə naziri terrorçulara xəbərdarlıq edib

    Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər terrorçulara xəbərdarlıq edib.

    "Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, o, terrorla mübarizədə geri çəkilməyəcəklərini bildirib:

    "Başda PKK/YPG/SDF olmaqla bölgədə terrorçuların möhkəmlənməsinə imkan verməyəcəyik".

    O, həmçinin terrorçuların qonşu dövlətlərdə və ya fərqli adlar altında fəaliyyət göstərməsinə icazə verilməyəcəyini də bəyan edib.

    Yaşar Gülər Terrorçular xəbərdarlıq
    Министр обороны Турции предупредил террористов

