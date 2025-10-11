Türkiyənin milli müdafiə naziri terrorçulara xəbərdarlıq edib
Region
- 11 oktyabr, 2025
- 18:51
Türkiyənin milli müdafiə naziri Yaşar Gülər terrorçulara xəbərdarlıq edib.
"Report" "Habertürk"ə istinadən xəbər verir ki, o, terrorla mübarizədə geri çəkilməyəcəklərini bildirib:
"Başda PKK/YPG/SDF olmaqla bölgədə terrorçuların möhkəmlənməsinə imkan verməyəcəyik".
O, həmçinin terrorçuların qonşu dövlətlərdə və ya fərqli adlar altında fəaliyyət göstərməsinə icazə verilməyəcəyini də bəyan edib.
