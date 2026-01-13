Министр обороны: Армения выделит на развитие оборонной промышленности свыше $390 млн

Армения выделит 150 млрд драмов ($393,5 млн) на развитие оборонной промышленности в рамках программы на 2026-2028 годы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян на пресс-конференции.

Отметив важность диверсификации рынка закупок военной техники, министр подчеркнул также необходимость развивать местное производство.

По его словам, если в 2022 году с местными компаниями были заключены договора на 5,5 млрд драмов, то сейчас речь идет о 170 млрд драмов, большая часть продукции поставлена.

Он также отметил, что Армения не собирается вступать с Азербайджаном в гонку вооружений.