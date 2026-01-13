Министр обороны: Армения выделит на развитие оборонной промышленности свыше $390 млн
В регионе
- 13 января, 2026
- 13:23
Армения выделит 150 млрд драмов ($393,5 млн) на развитие оборонной промышленности в рамках программы на 2026-2028 годы.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян на пресс-конференции.
Отметив важность диверсификации рынка закупок военной техники, министр подчеркнул также необходимость развивать местное производство.
По его словам, если в 2022 году с местными компаниями были заключены договора на 5,5 млрд драмов, то сейчас речь идет о 170 млрд драмов, большая часть продукции поставлена.
Он также отметил, что Армения не собирается вступать с Азербайджаном в гонку вооружений.
