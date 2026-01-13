Министр обороны Армении представил свое видение развития армии на ближайшие 5 лет

Армия Армении в будущем будет сочетать и контрактную, и срочную формы службы.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, представив свое видение развития армии республики в ближайшие 5 лет.

"Не представляю себе военную службу без срочной службы. Более того, я рассматриваю срочную службу как канал, через который контрактная служба будет пополняться, в том числе в рамках программы "Защитник Отечества", а профессиональная армия - укрепляться и развиваться", - отметил он.

По его словам, в системе ВС будет сформировано профессиональное ядро, срочная военная служба сохранится и после ее прохождения военнослужащие будут переходить в резерв, а часть из них - интегрироваться в профессиональную армию.