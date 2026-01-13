Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Министр обороны Армении представил свое видение развития армии на ближайшие 5 лет

    В регионе
    • 13 января, 2026
    • 16:12
    Министр обороны Армении представил свое видение развития армии на ближайшие 5 лет

    Армия Армении в будущем будет сочетать и контрактную, и срочную формы службы.

    Как передает Report, об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, представив свое видение развития армии республики в ближайшие 5 лет.

    "Не представляю себе военную службу без срочной службы. Более того, я рассматриваю срочную службу как канал, через который контрактная служба будет пополняться, в том числе в рамках программы "Защитник Отечества", а профессиональная армия - укрепляться и развиваться", - отметил он.

    По его словам, в системе ВС будет сформировано профессиональное ядро, срочная военная служба сохранится и после ее прохождения военнослужащие будут переходить в резерв, а часть из них - интегрироваться в профессиональную армию.

    Сурен Папикян Армения контрактная служба срочная служба

    Последние новости

    16:36

    Рафиев и Гусев обсудили сотрудничество между Азербайджаном и Украиной

    Внешняя политика
    16:36

    Узбекистан намерен обновить Оборонную доктрину и Концепцию нацбезопасности

    Другие страны
    16:29

    Испания на 41% сократила импорт СПГ из России в прошлом году

    Энергетика
    16:26

    В Будапеште обсуждены приоритеты председательства Азербайджана в ОТГ

    Внешняя политика
    16:26

    Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждение

    Инфраструктура
    16:23
    Фото

    В Вене обсуждены приоритеты сотрудничества ОТГ с международными организациями

    Внешняя политика
    16:21

    Цена нефти марки Brent составила почти $65 за баррель - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:19
    Фото

    По инициативе IDEA организована тренинговая программа "Путеводитель по ответственному экотуризму"

    Экология
    16:13
    Фото

    В селе Хейвалы Агдеринского района в течение года восстановят еще 50 домов

    Внутренняя политика
    Лента новостей