Министр обороны Армении представил свое видение развития армии на ближайшие 5 лет
В регионе
- 13 января, 2026
- 16:12
Армия Армении в будущем будет сочетать и контрактную, и срочную формы службы.
Как передает Report, об этом заявил министр обороны Армении Сурен Папикян, представив свое видение развития армии республики в ближайшие 5 лет.
"Не представляю себе военную службу без срочной службы. Более того, я рассматриваю срочную службу как канал, через который контрактная служба будет пополняться, в том числе в рамках программы "Защитник Отечества", а профессиональная армия - укрепляться и развиваться", - отметил он.
По его словам, в системе ВС будет сформировано профессиональное ядро, срочная военная служба сохранится и после ее прохождения военнослужащие будут переходить в резерв, а часть из них - интегрироваться в профессиональную армию.
Последние новости
16:36
Рафиев и Гусев обсудили сотрудничество между Азербайджаном и УкраинойВнешняя политика
16:36
Узбекистан намерен обновить Оборонную доктрину и Концепцию нацбезопасностиДругие страны
16:29
Испания на 41% сократила импорт СПГ из России в прошлом годуЭнергетика
16:26
В Будапеште обсуждены приоритеты председательства Азербайджана в ОТГВнешняя политика
16:26
Судам в Каспийском море объявлено штормовое предупреждениеИнфраструктура
16:23
Фото
В Вене обсуждены приоритеты сотрудничества ОТГ с международными организациямиВнешняя политика
16:21
Цена нефти марки Brent составила почти $65 за баррель - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:19
Фото
По инициативе IDEA организована тренинговая программа "Путеводитель по ответственному экотуризму"Экология
16:13
Фото