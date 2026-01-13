İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Ermənistanın müdafiə naziri ordunun növbəti 5 illik inkişafına dair mövqeyini açıqlayıb

    Region
    • 13 yanvar, 2026
    • 17:03
    Ermənistanın müdafiə naziri ordunun növbəti 5 illik inkişafına dair mövqeyini açıqlayıb

    Ermənistan ordusu gələcəkdə həm müqavilə, həm də həqiqi hərbi xidmət formalarını uyğunlaşdıracaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan ölkə ordusunun növbəti 5 ildə inkişafı ilə bağlı öz baxışını təqdim edərkən bildirib.

    "Hərbi qulluğu həqiqi hərbi xidmət olmadan təsəvvür etmirəm. Həqiqi hərbi xidməti müqaviləli hərbi xidmətin tamamlanacağı və peşəkar ordunun güclənib inkişaf edəcəyi bir kanal olaraq görürəm", - o qeyd edib.

    Nazirin sözlərinə görə, həqiqi hərbi xidmət saxlanılacaq və bundan sonra hərbçilər ehtiyata keçəcək, onların bir hissəsi isə peşəkar orduya inteqrasiya olunacaq.

    Ermənistan ordu Hərbi qulluq Həqiqi hərbi xidmət
    Министр обороны Армении представил свое видение развития армии на ближайшие 5 лет

    Son xəbərlər

    17:32

    Avropa Komissiyası İrana qarşı yeni sanksiyaları nəzərdən keçirəcək

    Digər ölkələr
    17:30

    Türkiyə və Azərbaycan arxeoloqları birgə əməkdaşlıq barədə memorandum imzalayıb

    Digər
    17:25

    Cənubi Koreyada keçmiş prezidentin edamı tələb edilib

    Digər ölkələr
    17:24

    Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: "Qara Qarayev futboldan "üzüsulu" getdi"

    Futbol
    17:19

    Fransaya casusluqda ittiham edilən Martin Ryanın məhkəməsində şahidlər ifadə verib

    Hadisə
    17:17

    Azərbaycan 2008-ci ildən bəri 9 milyard dollardan çox suveren maliyyələşdirmə cəlb edib

    Maliyyə
    17:16

    Novokuznetskdəki insidentlə əlaqədar Kuzbassın bütün doğum evlərində yoxlama aparılacaq - YENİLƏNİB-2

    Region
    17:15
    Rəy

    Azərbaycana qarşı dəyişməyən rol - Sepahın təbliğatçısına oxşayan "BBC farsca" - ŞƏRH

    Analitika
    17:12

    Atletika üzrə Bakı çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti