    В регионе
    • 12 октября, 2025
    • 19:03
    Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в США

    Делегация во главе с министром обороны Республики Армения Суреном Папикяном прибыла с рабочим визитом в США.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Министерстве обороны Армении.

    Другие подробности не приводятся.

    Минобороны Армении рабочий визит США
    Ermənistanın müdafiə naziri ABŞ-yə işgüzar səfər edib

