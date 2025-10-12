Пашинян отправится на "Саммит мира" в Египте В регионе

Ильхам Алиев обратился к участникам 67-й Генассамблеи Международной ассоциации судей - ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика

Зеленский второй раз за два дня поговорил с Трампом Другие страны

Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в США В регионе

Сянан Гаджиев: Международные судьи высоко оценивают реформы в судебной сфере Азербайджана Внутренняя политика

Президент Международной ассоциации судей: Правосудие никогда не должно оставаться без внимания Внешняя политика

Кабмин Израиля: Палестинских заключенных освободят после возвращения заложников Другие страны

Хакан Фидан: Турция продолжает сотрудничество с Сирией во всех сферах и на всех уровнях В регионе