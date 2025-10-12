İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Ermənistanın müdafiə naziri ABŞ-yə işgüzar səfər edib

    Region
    • 12 oktyabr, 2025
    • 19:09
    Ermənistanın müdafiə naziri ABŞ-yə işgüzar səfər edib

    Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ABŞ-yə işgüzar səfər edib.

    "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Əlavə məlumat verilmir.

