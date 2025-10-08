Министр нефти Ирана: Страна нарастила добычу и экспорт нефти, несмотря на санкции

Иран нарастил суточную добычу нефти более чем на 120 тысяч баррелей, а экспорт сырья достиг рекордных уровней за последние месяцы, несмотря на санкции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Shana, об этом сообщил министр нефти и газа страны Мохсен Пакнежад.

По словам министра, Ирану удалось добиться роста добычи и экспорта даже в условиях серьезных ограничений, введенных в прошлом году.

Он подчеркнул, что возможное возобновление механизма snapback (предусмотренного резолюцией Совбеза ООН механизма восстановления санкций) не приведет к ужесточению условий реализации нефти. "Даже если санкции будут возобновлены, ситуация не станет хуже, чем прежде", - сказал министр.

Пакнежад также сообщил о создании рабочей группы из университетских профессоров, отраслевых экспертов и специалистов в сфере энергетики для совершенствования технологий добычи нефти и газа. По его словам, группа уже провела два заседания и сосредоточилась на внедрении современных методов разработки месторождений и повышении коэффициента извлечения углеводородов.

Отдельно он отметил важность месторождения Пазенан в снижении энергетического дисбаланса, особенно в зимний период. Согласно последним исследованиям, дополнительные запасы газа на месторождении оцениваются в 10 триллионов кубических футов, а после завершения разработки добыча может превысить 20 миллионов кубических метров газа в сутки.