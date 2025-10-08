Nazir: İran sanksiyalara baxmayaraq neft hasilatı və ixracı artırıb
Region
- 08 oktyabr, 2025
- 14:47
İran sanksiyalara baxmayaraq gündəlik neft hasilatını 120 min bareldən çox artırıb və xam neftin ixracı son aylar rekord səviyyəyə çatıb.
"Report"un "Shana" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin neft və qaz naziri Mohsen Paknejad bildirib.
Nazirin sözlərinə görə, İran ötən il tətbiq edilən ciddi məhdudiyyətlər şəraitində belə hasilatı və ixracı artırmağa nail olub.
M.Paknejad, həmçinin neft və qaz hasilatı texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi üçün universitet professorları, sahə ekspertləri və enerji sahəsində mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupunun yaradıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə, qrup artıq iki iclas keçirib.
Son xəbərlər
15:33
Çexiya Azərbaycanla Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıbİnfrastruktur
15:31
Rəy
Prezidentin Qəbələ Zirvəsində çıxışı və çağırışlar - ŞƏRHAnalitika
15:29
"Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi" auditor seçirMaliyyə
15:24
"Gəncə" amerikalı basketbolçunu heyətinə cəlb edibKomanda
15:20
"Aqrar Tədarük və Təchizat" daha bir sığortaçı seçirMaliyyə
15:18
Gürcüstanın dövlət naziri Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
15:14
Foto
Azərbaycan və İspaniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
15:11
Gəncədə yeniyetməni öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyənləşib - YENİLƏNİBHadisə
14:56
Foto