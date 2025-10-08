İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol

    Nazir: İran sanksiyalara baxmayaraq neft hasilatı və ixracı artırıb

    Region
    • 08 oktyabr, 2025
    • 14:47
    Nazir: İran sanksiyalara baxmayaraq neft hasilatı və ixracı artırıb

    İran sanksiyalara baxmayaraq gündəlik neft hasilatını 120 min bareldən çox artırıb və xam neftin ixracı son aylar rekord səviyyəyə çatıb.

    "Report"un "Shana" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu ölkənin neft və qaz naziri Mohsen Paknejad bildirib.

    Nazirin sözlərinə görə, İran ötən il tətbiq edilən ciddi məhdudiyyətlər şəraitində belə hasilatı və ixracı artırmağa nail olub.

    M.Paknejad, həmçinin neft və qaz hasilatı texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi üçün universitet professorları, sahə ekspertləri və enerji sahəsində mütəxəssislərdən ibarət işçi qrupunun yaradıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə, qrup artıq iki iclas keçirib.

    İran sanksiya Mohsen Paknejad neft hasilat qaz
    Министр нефти Ирана: Страна нарастила добычу и экспорт нефти, несмотря на санкции

    Son xəbərlər

    15:33

    Çexiya Azərbaycanla Orta Dəhliz çərçivəsində əməkdaşlığın prioritetlərini açıqlayıb

    İnfrastruktur
    15:31
    Rəy

    Prezidentin Qəbələ Zirvəsində çıxışı və çağırışlar - ŞƏRH

    Analitika
    15:29

    "Gənclərin İnkişaf və Karyera Mərkəzi" auditor seçir

    Maliyyə
    15:24

    "Gəncə" amerikalı basketbolçunu heyətinə cəlb edib

    Komanda
    15:20

    "Aqrar Tədarük və Təchizat" daha bir sığortaçı seçir

    Maliyyə
    15:18

    Gürcüstanın dövlət naziri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    15:14
    Foto

    Azərbaycan və İspaniya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    15:11

    Gəncədə yeniyetməni öldürməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyənləşib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    14:56
    Foto

    Səbinə Əliyeva Ukrayna Ombudsmanı ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti