Министр: Иран готов развивать экономическое сотрудничество с Арменией

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Иран готов развивать экономическое сотрудничество с Арменией.
Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом на открытии совместной межправительственной комиссии Иран-Армения заявил министр энергетики ИРИ Хамид Читчиян.
По его словам, предстоящий визит Сержа Саргсяна в Тегеран откроет хорошие возможности для развития двустороннего сотрудничества между Арменией и Ираном в области энергетики и экономики.
Он отметил, что на повестке заседания Комиссии осуществление проекта строительства третьей линии электропередачи, транзитный коридор Север-Юг, а также строительство трубопровода от Персидского залива до Черного моря.
Отметим, что в заседании межправительственной комиссии принимает участие министр энергетики Армении Ашот Манукян.
Ранее армянские СМИ сообщали о визите президента ИРИ Хасана Рухани в Ереван. Хотя прошло две недели, этот визит не осуществился.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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