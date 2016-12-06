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    Министр: Иран готов развивать экономическое сотрудничество с Арменией

    Ожидается визит президента Армении в Тегеран

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Иран готов развивать экономическое сотрудничество с Арменией. 

    Как сообщает Report со ссылкой на News.am, об этом на открытии совместной межправительственной комиссии Иран-Армения заявил министр энергетики ИРИ Хамид Читчиян.

    По его словам, предстоящий визит Сержа Саргсяна в Тегеран откроет хорошие возможности для развития двустороннего сотрудничества между Арменией и Ираном в области энергетики и экономики.

    Он отметил, что на повестке заседания Комиссии осуществление проекта строительства третьей линии электропередачи, транзитный коридор Север-Юг, а также строительство трубопровода от Персидского залива до Черного моря.

    Отметим, что в заседании межправительственной комиссии принимает участие министр энергетики Армении Ашот Манукян.

    Ранее армянские СМИ сообщали о визите президента ИРИ Хасана Рухани в Ереван. Хотя прошло две недели, этот визит не осуществился.

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