Министр финансов Армении и представитель Всемирного банка обсудили государственно-частное партнерство

Министр финансов Республики Армения Ваге Ованнисян встретился с вице-президентом по финансированию развития Всемирного банка Акихико (Аки) Нисио.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом проинформировали в Министерстве финансов РА.

Согласно информации, встреча была посвящена почти 30-летней истории партнерства Армении и Международной ассоциации развития (МАР) Всемирного банка.

Стороны обсудили проекты, реализуемые при поддержке правительства Армении, Всемирного банка и частного сектора.

Отмечается, что впервые с начала партнерства Ереван выступил не в качестве получателя помощи, а в качестве страны-донора. Армения выделила около 1 млн долларов США на пополнение ресурсов МАР.

"Мы хотим своим примером показать, что в результате правильной и последовательной работы страна, получающая поддержку, может также стать страной-донором", - заявил Ваге Ованнисян.

В свою очередь Акихико Нисио подчеркнул: "Решение Армении - это не просто финансовое обязательство, а инвестиция в надежду и солидарность".