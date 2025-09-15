Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Министр финансов Армении и представитель Всемирного банка обсудили государственно-частное партнерство

    В регионе
    • 15 сентября, 2025
    • 18:40
    Министр финансов Армении и представитель Всемирного банка обсудили государственно-частное партнерство

    Министр финансов Республики Армения Ваге Ованнисян встретился с вице-президентом по финансированию развития Всемирного банка Акихико (Аки) Нисио.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом проинформировали в Министерстве финансов РА.

    Согласно информации, встреча была посвящена почти 30-летней истории партнерства Армении и Международной ассоциации развития (МАР) Всемирного банка.

    Стороны обсудили проекты, реализуемые при поддержке правительства Армении, Всемирного банка и частного сектора.

    Отмечается, что впервые с начала партнерства Ереван выступил не в качестве получателя помощи, а в качестве страны-донора. Армения выделила около 1 млн долларов США на пополнение ресурсов МАР.

    "Мы хотим своим примером показать, что в результате правильной и последовательной работы страна, получающая поддержку, может также стать страной-донором", - заявил Ваге Ованнисян.

    В свою очередь Акихико Нисио подчеркнул: "Решение Армении - это не просто финансовое обязательство, а инвестиция в надежду и солидарность".

    Армения Всемирный банк сотрудничество
    Ermənistanın maliyyə naziri və Dünya Bankının nümayəndəsi dövlət-özəl tərəfdaşlığını müzakirə edib

    Последние новости

    20:10

    Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии

    Другие страны
    19:56
    Фото

    В суде над гражданами Армении исследованы документы о преступлениях против азербайджанцев в 1988-92 годах

    Происшествия
    19:52

    МИД Норвегии вызвал посла России из-за нарушения воздушного пространства Польши

    Другие страны
    19:40

    Началась операция НАТО "Восточный часовой"

    Другие страны
    19:35

    Продлен срок заключения экс-помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота

    Происшествия
    19:32

    В Гяндже микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

    Происшествия
    19:27
    Фото

    Юный азербайджанский пилот занял второе место на международном турнире

    Индивидуальные
    19:22

    ЕС и НАТО обсудили укрепление безопасности воздушного пространства Европы

    Другие страны
    19:16

    Тело Гаджи Мурада Ягизарова завтра доставят в Азербайджан

    Другие
    Лента новостей